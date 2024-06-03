На Саміт миру поїдуть два представники США, Байдена не буде

Білий дім оголосив, хто буде представлений від імені США на Глобальному саміті миру у Швейцарії. На Саміт миру, який відбудеться 15-16 червня, будуть присутні віцепрезидентка Камала Харріс та радник із національної безпеки Джейк Салліван.



Про це йдеться у заяві адміністрації президента США Джо Байдена.



«Віцепрезидентка підкреслить відданість адміністрації Байдена-Харріса підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та міцного миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України та принципів Статуту ООН», — повідомили у Білому домі.

Раніше Зеленський назвав потенційну відсутність американського лідера на саміті миру «не дуже сильним рішенням», якому стоячи аплодуватиме Володимир Путін.



Росія на саміт не запрошена, хоча глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс говорив, що рано чи пізно Москву потрібно буде залучити до переговорів. На початку квітня уряд Швейцарії оголосив, що розішле запрошення на саміт більш ніж 100 країнам, у тому числі Росії. Посольство РФ у Швейцарії відповіло, що російська сторона «навіть у разі отримання запрошення на подібний захід його не ухвалить». Володимир Путін назвав конференцію без Росії паноптикумом.



Китай не братиме участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні.