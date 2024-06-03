Зеленский примет участие в саммите лидеров G7 в Италии. Какие будут ключевые темы для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры стран G7 на саммите в мае 2023 года. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G7, который пройдет в Италии 13-15 июня. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По словам Сергея Никифоров, в любом случае или онлайн, или физически президент Украины примет участи в саммите.

«Это без сомнений. G7 – это наши основные партнеры. И, конечно, мы будем говорить с ними о ключевых темах наших отношений, в частности о дальнейшем наращивании оборонной поддержки, дальнейшем развитии коалиции истребителей и шагах, которые необходимы нам, чтобы ускорить поставки F-16 в Украину. Будет говорить о ПВО, наиболее болезненная сейчас тема для Украины – как для фронта, так и для мирных городов. И, конечно, от наших ключевых партнеров в G7 мы ожидаем ключевых решений», – рассказал спикер главы государства.

Напомним, 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток состоится Глобальный саммит мира. Ключевая тема – украинская «формула мира» и пути урегулирования войны, которую развязала РФ. Какие ожидания возлагает на событие Киев и как к инициативе относятся союзники Украины, кто примет участие в саммите, читайте в обзоре «Новостей Донбасса».