В Кремле снова не видят «предпосылок для переговоров между Москвой и Киевом»

В Кремле заявили, что не видят «предпосылок для переговоров между Москвой и Киевом». Пресс-секретарь президента РФ Сергей Песков сказал российской прессе, каждая новая поставка вооружений Украине выводит напряженность на новый виток.



«Сейчас нет никаких предпосылок для переговоров между Москвой и Киевом, Украина закрыла все двери», — заявил Песков.



Ранее Владимир Путин заявил, что Москва может начать поставки дальнобойного оружия противникам западных стран в качестве «асимметричного ответа» на удары западными ракетами вглубь территории России.



Песков также прокомментировал это заявление Путина.



«Это одно, наверное, из важнейших заявлений, которые вчера сделал президент. Это заявление четкое, недвусмысленное, легко считываемое и оно было считано, судя по тому, как оно широко разошлось в мировых СМИ, в главных информационных сетях. Очевидно, что сейчас его пристально изучают», — сказал Песков в интервью.



Так он ответил на вопрос о том, услышат ли это заявление Путина на Западе.



Ранее ряд западных стран разрешил Украине применять дальнобойное оружие по приграничных территориях России, откуда на страну нападают оккупационные войска.