Российский президент Владимир Путин, легитимность которого не признает Украина, заявил, что готов к переговорам. Во время пресс-конференции в Минске 24 мая он заявил, что видит мирные переговоры с Украиной он видит по пунктам Стамбульского соглашения.



«Россия никогда не отказывалась от переговоров. В Беларуси мы их и начали в свое время, потом, по просьбе украинской стороны, перенесли их в Стамбул. Вышли на проект соглашений», — заявил Путин.



При этом он добавил, что нужно исходить из обстоятельств, которые сложились «на земле».



Путин добавил, что ставит под сомнение легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского, так как срок его полномочий, с точки зрения Кремля, истек. А предстоящий мирный саммит в Швейцарии, по мнению Путина, ставит своей целью подтверждение легитимности Зеленского. Эту международную инициативу он назвал «пиаровскими шагами», которые «не имеют значения для юридических документов». Кого он считает возможной стороной переговоров, кремлевский глава не сказал.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Путин боится успеха саммита мира, отчаянно пытается сорвать его, и поэтому его окружение посылает фальшивые сигналы о якобы готовности к прекращению огня в Украине.



«Почему российские «источники» вдруг сообщают СМИ, что Путин готов прекратить войну на нынешней линии фронта? Все просто. Путин отчаянно пытается сорвать саммит мира в Швейцарии 15-16 июня. Он боится его успеха. Его окружение посылает фальшивые сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на то, что российские войска продолжают жестоко атаковать Украину, а их ракеты и беспилотники обрушиваются на украинские города и населенные пункты», — написал Кулеба в соцсети Х.



Министр считает, что в настоящее время у Путина нет желания прекращать агрессию против Украины.



«Только принципиальный и единый голос мирового большинства может заставить его сделать выбор в пользу мира, а не войны. Именно для этого и предназначен саммит мира. Именно поэтому он так боится его», — написал Кулеба.



По его словам, поэтому крайне важно, чтобы на саммите присутствовало как можно больше лидеров со всех континентов и частей света.



Ранее Reuters писал со ссылкой на четырех российских источников, что Путин якобы готов остановить войну в Украине путем переговоров о прекращении огня, которое признает нынешние линии фронта.