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Зеленский ответил на кремлевские нарративы о его нелегитимности: «Не волнует»

25 мая 2024, 18:40

Зеленский ответил на кремлевские нарративы о его нелегитимности: «Не волнует»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал кремлевские нарративы о том, что он — нелегитимный. Отвечая на вопрос журналистки, глава государства напомнил, что в стране действует военное положение, а значит, никакие выборы не могут состояться.  

«Украинцы знают свою Конституцию, знают закон. Понимаем, что эти высказывания нелегитимного президента Российской Федерации по поводу легитимности президента Украины, честно говоря, скучные, неинтересные», — сказал Зеленский в интервью журналистам Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Он добавил, что его это не «очень волнует».

Ранее Владимир Путин заявил, что ставит под сомнение легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского, так как срок его полномочий, с точки зрения Кремля, истек. А предстоящий мирный саммит в Швейцарии, по мнению Путина, ставит своей целью подтверждение легитимности Зеленского. Эту международную инициативу он назвал «пиаровскими шагами», которые «не имеют значения для юридических документов». Кого он считает возможной стороной переговоров, кремлевский глава не сказал.

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