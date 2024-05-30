Главное за день: РФ продвигается на Донбассе. Украине разрешают бить по территории России

Политика



Издание Politico сообщило, что президент США Джозеф Байден тайно одобрил удары по территории РФ со стороны ВСУ. По данным источников издания, нанесение ударов американским оружием разрешено лишь по территории у границ Харьковской области.



Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Украине нужно разрешить бить по России западным оружием. По его словам, Украина должна иметь возможность вести войну «наиболее эффективным для нее способом».



Общество



Погибла военная корреспондентка Анастасия Волкова. Анастасия пострадала в результате столкновения двух машин 30 мая в Славянске Донецкой области. По предварительной информации, она была на пешеходном переходе в центре города. В этот момент на проезжей части произошло столкновение двух машин — синего микроавтобуса и зеленого ВАЗа. Удар был такой силы, что машину откинуло на Анастасию. Водитель ВАЗа погиб на месте.



Сегодня стало известно о смерти парамедика «Госпитальеров» и журналистки Ирина Цыбух с позывным «Чека». Девушка погибла на Харьковском направлении.



В суде российского города Ростов-на-Дону слушается уголовное дело в отношении командира взвода ВДВ старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и его подчиненного рядового Алексея Дорожкина. По версии прокурора, мужчины похитили и убили 23-летнюю девушку из временно оккупированной Луганской области.



Боевые действия



Согласно данным аналитиков DeepState, российская армия продвинулась вблизи села Нетайлово и Андреевка Донецкой области.



30 мая в результате ночной атаки на аннексированный Крым повреждены или уничтожены четыре транспортно-десантных катера, два парома и лоцманский катер. Кроме этого, повреждены паромы «Конро Трейдер» и «Авангард». Как сообщает «Радио Свобода», геолокация подтверждает, что удар был нанесен по одному из российских катеров в бухте Узкая в порту «Черноморск».



По данным партизанского движения «АТЕШ», в захваченном Мариуполе в «Приморском районном отделении Мариупольского ГУ МВД ДНР» смертельно отравились оккупанты.



В оккупированном Первомайске Луганской области ночью прогремели взрывы. В группировке «ЛНР» заявили, что есть два «прилета» по частному сектору. Оккупационная администрация утверждает, что обстрелом поврежден газопровод, якобы горит сухая трава. Газопровод перекрыт, пожар тушат. Информации о пострадавших на данный момент нет.



В Белгородской области три человека получили ранения в ходе атаки. В минобороны РФ заявили, что в силы ПВО сбили над Белгородской областью четыре дрона.



В республике Алтай (РФ) загорелась одна из построек резиденции Владимира Путина. По официальным документам то, что называют «дачей Путина» является санаторно-курортный комплекс «Алтайский двор». Он принадлежит российскому концерну «Газпром». СМИ пишут, что Путин часто пользуется этой резиденцией и даже обустроил там бункер. Там он проводил время во время пандемии коронавируса, а также во время мятежа частной военной компании «Вагнер».



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