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У Кремлі знову не вбачають «передумов для переговорів між Москвою та Києвом»

06 червня 2024, 23:37

У Кремлі знову не вбачають «передумов для переговорів між Москвою та Києвом»

У Кремлі заявили, що не вбачають «передумов для переговорів між Москвою та Києвом». Прессекретар президента РФ Сергій Пєсков сказав російській пресі, що кожне нове постачання озброєнь Україні виводить напруженість на новий рівень.

«Зараз немає жодних передумов для переговорів між Москвою та Києвом, Україна зачинила всі двері», — заявив Пєсков.

Раніше Володимир Путін заявив, що Москва може розпочати постачання далекобійної зброї супротивникам західних країн як «асиметричну відповідь» на удари західними ракетами вглиб території Росії.

Пєсков також прокоментував цю заяву Путіна.

 «Це одна, напевно, із найважливіших заяв, які вчора зробив президент. Ця заява чітка, недвозначна, легко зчитувана і вона врахована, судячи з того, як вона широко поширилася у світових ЗМІ, у головних інформаційних мережах. Очевидно, що зараз її уважно вивчають», — сказав Пєсков в інтерв'ю.

Так він відповів на запитання, чи почують цю заяву Путіна на Заході.

Раніше низка західних країн дозволила Україні застосовувати далекобійну зброю по прикордонних територіях Росії, звідки на Україну нападають окупаційні війська.

Раніше Володимир Путін заявив, що ставить під сумнів легітимність чинного Президента України Володимира Зеленського, оскільки термін його повноважень з погляду Кремля минув. А майбутній Саміт миру у Швейцарії, на думку Путіна, має на меті підтвердження легітимності Зеленського. Цю міжнародну ініціативу він назвав «піарівськими кроками», які «не мають значення для юридичних документів». Кого він вважає за можливу сторону переговорів, кремлівський глава не сказав.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував кремлівські наративи про те, що він є нелегітимним.

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