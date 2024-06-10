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Резервы не были готовы: в прорыве армии РФ возле Очеретино виновато руководство 115 ОМБр — аналитики

10 июня 2024, 17:43

Резервы не были готовы: в прорыве армии РФ возле Очеретино виновато руководство 115 ОМБр — аналитики

В прорыве оккупантов возле Очеретино виновато руководство 115 ОМБр. Фото: скрин с видео В прорыве оккупантов возле Очеретино виновато руководство 115 ОМБр. Фото: скрин с видео

Военные аналитики проекта DeepState рассказали, как российским оккупационным войскам удалось прорваться возле Очеретино Донецкой области. По их мнению, именно руководство 115 ОМБр привело к провалу обороны населенного пункта.  

Как отмечается, бригада заменяла 23 ОМБр и 71 ЕЕБр, ротация состоялась 27-28 марта, а уже 29-го бригады покинули участок. В течение января-марта позиции активно укреплялись, они были переданы в довольно неплохом состоянии, однако уже в начале апреля начались проблемы.

«Первые проблемы начались у 1-го и 3-го батальонов ориентировочно в апреле. В Новокалиново сидели ТрО, которыми командовал бывший нардеп ВРУ. Данное подразделение сбежало, чем поставило под угрозу фланг 3-го батальйона. Происходили мероприятия по восстановлению позиций бойцами 115-й при поддержке танка, который выстрелил 1 раз», — говорится в сообщении.

В результате 7 рота, которая проводила данные действия, потеряла немало военных ранеными.

Аналитики уточнили, что уже 12 апреля утром российские оккупанты атаковали позиции между железными дорогами - Брама и Отпор, пробив стык между 1 и 2 батальонами. Многих убили или взяли в плен. Также они пробивали фланг 2 батальона, который стоял выше Степного и не покидал позиций, роты огневой поддержки просто сбежали или ушли в отказ, так как состояли из тыловых подразделений и ограниченно годных.

«Силы и средства поддержки 3 бата также сбежали, хотя бойцы самого батальона продолжали удерживать часть Новокалиново вплоть до 20 апреля, когда их заменила 100 ОМБр», — отметили они.

Уже в середине апреля один из командиров взвода 2 батальона с 5 военными пошли окопаться, чтобы самостоятельно остановить прорыв, их судьба так и неизвестна. Разведывательная группа хотела как-то исправить ситуацию, но была полностью разбита.

Таким образом, солдаты ВС РФ 14 апреля заняли практически весь тыл полосы 2 батальйона,17-18 апреля они уже были на подстанции в Очеретино и заняли часть частного сектора, а 22 — заняли многоэтажки вблизи завода и расстреливали машины, которые двигались через переезд.

«Оборона же Очеретино фактически не происходила. Окопы вокруг поселка — лишь пародия и они не были пригодны для обороны. 115-я не планировала оборонять его. Конечно, в поселок заходили разведка из ОТУ и штурмовики неизвестного подразделения, но в большинстве поселок был пуст. Отсутствие значительных разрушений по состоянию на 22 апреля тому подтверждение. Основную массу ударов артиллерией уже осуществили Силы обороны для сдерживания продвижения противника. Бойцы 115 ОМБр на первой линии приняли бой и пытались спасти ситуацию, при этом значительная часть попала в плен или погибла», — заявили в DeepState.

Резервы бригады не были готовы, взаимодействия не было, подготовка к боям тоже была на низком уровне. Кроме того, по словам аналитиков, вины предыдущих подразделений нет, в частности, 100 ОМБр, которая пришла на замену, понесла потери.

Аналитики пришли к выводу, что поселок Очеретино был потерян с минимальными боями, а оборона не была готова, хотя военнослужащие первой линии стояли до последнего.

«Бригада не могла достойно противостоять более сильному и численному врагу. Но, как минимум, должно было быть взаимодействие, налаженная логистика, силы огневой поддержки и отсутствует ложь в докладах. Бойцы даже жаловались на недостаток пищи», — резюмировали они в соцсети.

Известно, что командир 115-ой бригады еще в апреле был снят с должности. Сейчас там управляет новый человек. 

Как отмечается, в конце апреля украинский проект Deep State обвинил в прорыве обороны руководство 115 ОМБр, в свою очередь в пресс-службе бригады ответили аналитикам, заявив, что обвинения кто виноват или не виноват устанавливает исключительно комиссия по результатам расследования. 

Напомним, ранее сообщалось, что российским войскам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино в Донецкой области, однако этот участок находится под огневым контролем украинских военных, бои продолжаются.

В то же время Министерство обороны РФ заявило, что российские войска полностью оккупировали поселок Очеретино в Донецкой области. 

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