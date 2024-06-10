Резерви не були готові: у прориві армії РФ біля Очеретиного винне керівництво 115-ї ОМБр — аналітики

У прориві біля селища Очеретино винне керівництво 115-ї ОМБр. Фото: скрін з відео

Військові аналітики проєкту DeepState розповіли, як російським окупаційним військам вдалося прорватися біля селища Очеретине Донецької області. На їхню думку, саме керівництво 115-ї ОМБр призвело до провалу оборони населеного пункту.



Як зазначається, бригада заміняла 23-ю ОМБр та 71-у ОЄБр, ротація відбулася 27-28 березня, а вже 29-го бригади залишили ділянку. Протягом січня-березня позиції активно зміцнювалися, вони були передані у доволі непоганому стані, проте вже на початку квітня виникли проблеми.



«Перші проблеми почалися у 1-го та 3-го батальйонів орієнтовно у квітні. У Новокалиновому сиділи ТрО, якими командував колишній нардеп ВРУ. Цей підрозділ втік, поставивши під загрозу фланг третього батальйону. Відбувалися заходи щодо відновлення позицій бійцями 115-ї за підтримки танка, який вистрілив 1 раз», — йдеться у повідомленні.



В результаті 7-ма рота, яка проводила ці дії, втратила чимало військових пораненими.



Аналітики уточнили, що вже 12 квітня вранці російські окупанти атакували позиції між залізницями — Брама та Відсіч, пробивши стик між 1-м та 2-м батальйонами. Багатьох убили чи взяли в полон. Також вони пробивали фланг 2-го батальйону, який стояв вище Степового і не залишав позицій, роти вогневої підтримки просто втекли або пішли у відмову, оскільки складалися з тилових підрозділів та обмежено придатних.



«Сили та засоби підтримки 3-го батальйону також втекли, хоча бійці самого батальйону продовжували утримувати частину Новокалинового аж до 20 квітня, коли їх замінила 100-а ОМБр», — зазначили аналітики.

Вже в середині квітня один з командирів взводу 2-го батальйону з 5-ма військовими пішли окопатися, щоб самотужки зупинити прорив, їхня доля так і невідома. Розвідувальна група хотіла якось виправити ситуацію, але була розбита.



Таким чином, солдати ЗС РФ 14 квітня зайняли практично весь тил смуги 2-го батальйону, 17-18 квітня вони вже були на підстанції в Очеретиному і зайняли частину приватного сектора, а 22 — зайняли багатоповерхівки поблизу заводу та розстрілювали машини, що рухалися через переїзд.



«Оборона Очеретиного фактично не відбувалася. Окопи навколо селища — лише пародія, і вони не придатні для оборони. 115-та не планувала обороняти його. Звичайно, до селища заходили розвідка з ОТУ та штурмовики невідомого підрозділу, але переважно селище було порожнім. Відсутність значних руйнувань станом на 22 квітня – підтвердження цьому. Основну масу ударів артилерією вже здійснили Сили оборони задля стримування просування противника. Бійці 115-ї ОМБр на першій лінії прийняли бій і намагалися врятувати ситуацію, при цьому значна частина потрапила в полон або загинула», — заявили в DeepState.



Резерви бригади не були готові, взаємодії не було, підготовка до боїв теж була низькому рівні. Крім того, за словами аналітиків, провини попередніх підрозділів немає, зокрема, 100-ї ОМБр, яка прийшла на заміну, також зазнала втрат.



Аналітики дійшли висновку, що селище Очеретине втрачене за мінімальних боїв, а оборона не була готова, хоча військовослужбовці першої лінії стояли до останнього.



«Бригада не могла гідно протистояти сильнішому і численному ворогові. Але щонайменше мала бути взаємодія, налагоджена логістика, сили вогневої підтримки та відсутня брехня у доповідях. Бійці навіть скаржилися на нестачу їжі», — резюмували вони у соцмережі.



Відомо, що командира 115-ї бригади ще у квітні усунули з посади. Зараз керує нова людина.



Як зазначається, наприкінці квітня український проєкт Deep State звинуватив у прориві оборони керівництво 115-ї ОМБр, своєю чергою у пресслужбі бригади відповіли аналітикам, заявивши, що звинувачення – хто винен або не винен – встановлює лише комісія за результатами розслідування.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російським військам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному на Донеччині, проте ця ділянка перебуває під вогневим контролем українських військових, бої тривають.



Водночас Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська повністю окупували селище Очеретине на Донеччині.