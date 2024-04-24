DeepState обвинил в прорыве обороны под Очеретино руководство 115 ОМБр ВСУ

Российские войска активно продвигаются в районе Очеретино Донецкой области. За прорыв обороны Сил обороны в этом населенном пункте ответственно руководство 115 ОМБр. Об этом передает украинский проект Deep State.



Военные аналитики отметили, что ситуация вокруг прорыва у Очеретиного показала ряд проблем, в частности, начиная с некомпетентности некоторых спикеров, подрывающих доверие к военно-политическому руководству заявлениями, что на фоне визуального присутствия врага в центре поселка, выглядят крайне ложными.



«И это во времена, когда можно позвонить по телефону в бригады или проверить систему ситуационной осведомленности. Заканчивая игнорированием ряда хронических проблем в определенных линейных соединениях сил обороны, которые ставят на ответственные участки фронта», — отметили в ведомстве.



По предварительным данным, у этой бригады значительные потери.



«Руководство 115 ОМБр ответственно за крах обороны на целом участке, допустив значительные потери погибшими, ранеными и пропавшими без вести. Это не секрет, в соцсетях достаточно новых публикаций с поиском родных. Рядовые бойцы не должны нести наказание за отсутствие организации и взаимодействия в бригаде — они и так платят жизнью и здоровьем», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что войска РФ смогли продвинуться на Авдеевском направлении в Донецкой области.