ЗСУ вдарили по командному пункту у прикордонному селищі РФ, звідки керували наступом на Харківщину

Наслідки удару по командному пункту в Бєлгородській області. Фото: «Попіл»

У районі селища Шебекіно Білгородської області вражений військовий командний пункт. Про це повідомляє Telegram-канал «Досьє шпигуна». У мережі з'явилися фото зруйнованої будівлі на території бази відпочинку, де розташувалася 6-та загальновійськова армія (в/ч 31807, Ленінградська область).



Учора, 9 червня, було завдано ракетного удару по командному пункту.



Командний пункт було розгорнуто на базі відпочинку «Нежеголь» (належить Білгородському державному університету).

За даними «Досьє шпигуна», командний пункт виконував управління підрозділами, які беруть участь у наступальній операції на Вовчанську Харківської області.



Наразі вісім російських офіцерів армії вважаються зниклими безвісти.



Як пише Telegram-канал «Попіл», на фото біля командного пункту видно цивільну пожежну машину, яка виїжджала на місце події, але у зведенні МНС цієї події немає, що говорить про те, що «Нежеголь» використовувалася у військових цілях.

Раніше ми писали, що у Білгородській області під час обстрілу 9 червня один із ударів припав по складу боєприпасів, внаслідок чого виникла пожежа.