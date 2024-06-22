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Главное за день: РФ скинула на Харьков четыре бомбы. Взрывы в Мариуполе

22 июня 2024, 23:34

Главное за день: РФ скинула на Харьков четыре бомбы. Взрывы в Мариуполе

Общество

На оккупированной территории Донецкой области жители столкнулись с проблемой, связанной с регистрацией квартир в Росреестре, в частности, некоторые лишились прав на недвижимость. Тогда оккупационная власть заявила, что при принятии постановления «Комитета обороны ДНР» якобы произошла «техническая накладка». Затем глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что подписал указ №307, в котором идет речь о нормализации ситуации с регистрацией квартир в регионе.

В связи с российским обстрелом ночью в Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии с 14:00.

Боевые действия

Согласно данным аналитиков украинского проекта DeepState, российская армия захватила поселок Шумы Торецкой территориальной громады, насосную станцию и отвал 1, также они были замечены у отвала 2, стрелковые бои в том районе не утихают.

Российская армия весь день атаковала Торецк Донецкой области. В результате обстрелов два человека погибли, еще двое получили ранения.

РФ скинула на Харьков четыре авиационных бомбы. По состоянию на 21:30 известно о трех погибших и 54 раненых. Медики борются за жизнь четырех пациентов - двух женщин и двух мужчин, которые находятся в тяжелом состоянии. Известно, что пострадали двое детей. Одна из бомб попала в жилой дом, три других КАБа попали по производственному предприятию. Еще один снаряд попал в дорогу и взрывной волной повредил автовокзал.

Всего за сутки российские оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Под удар попали три района региона, в результате этого десятки поврежденных жилых домов и административных зданий. Пятеро человек погибли, шесть ранены.

В результате российской атаки под удар попали учебное заведение в Ивано-Франковске, а также детский сад. Один из учебных корпусов частично разрушен, другие получили повреждения. Речь идет об Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа. Также поврежден легковой автомобиль.

Буденовский район оккупированного Донецка попал под обстрел. Известно о трех погибших.

В оккупированном Мариуполе гремели взрывы, над городом виднелся густой черный дым. В пресс-службе горсовета заявили о попадании в базирование оккупантов. Повреждено до 5 единиц техники и ПВО.

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