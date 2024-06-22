Головне за день: РФ скинула на Харків чотири бомби. Вибухи у Маріуполі

Суспільство



На окупованій території Донецької області жителі зіткнулися з проблемою, пов'язаною з реєстрацією квартир у Росреєстрі, зокрема, деякі втратили права на нерухомість. Тоді окупаційна влада заявила, що під час ухвалення постанови «Комітету оборони ДНР» нібито відбулася «технічна накладка». Потім голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що підписав указ № 307, у якому йдеться про нормалізацію ситуації із реєстрацією квартир у регіоні.



У зв'язку з російським обстрілом вночі в Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії з 14:00.



Бойові дії



За даними аналітиків українського проєкту DeepState, російська армія захопила селище Шуми Торецької територіальної громади, насосну станцію та відвал 1. Також вони були помічені біля відвалу 2, стрілецькі бої в тому районі не вщухають.



Російська армія весь день атакувала Торецьк на Донеччині. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, двоє дістали поранення.



РФ скинула на Харків чотири авіаційні бомби. Станом на 21:30 відомо про трьох загиблих та 54 поранених. Медики борються за життя чотирьох пацієнтів – двох жінок та двох чоловіків, які перебувають у тяжкому стані. Відомо, що постраждали двоє дітей. Одна з бомб влучила у житловий будинок, три інші КАБ влучили у виробництво. Ще один снаряд влучив у дорогу та вибуховою хвилею пошкодив автовокзал.



За добу російські окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Під удар потрапили три райони регіону, внаслідок цього десятки пошкоджених житлових будинків та адміністративних будівель. П'ятеро людей загинули, шістьох поранено.



Внаслідок російської атаки під удар потрапили навчальний заклад в Івано-Франківську, а також дитячий садок. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали пошкоджень. Йдеться про Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу. Також пошкоджено легковий автомобіль.



Будьонівський район окупованого Донецька потрапив під обстріл. Відомо про трьох загиблих.



В окупованому Маріуполі лунали вибухи, над містом виднівся густий чорний дим. У прес-службі міськради заявили про влучення в базування окупантів. Пошкоджено до 5 одиниць техніки та ППО.



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