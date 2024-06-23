Главное за день: Жертвы обстрелов в Харькове и Киевской области. Атака на Севастополь

Общество



В понедельник, 24 июня, в Украине будут действовать графики отключений электроэнергии весь день. С 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше из-за увеличения потребления в начале рабочей недели и сложной ситуации в энергосистеме после атак российских оккупантов.



Боевые действия



По данным военных аналитиков проекта DeepState, российские оккупанты пытаются закрепиться на западных окраинах села Новоалександровка Донецкой области.



Российские войска снова нанесли авиационный удар по Харькову. 11 человек получили ранения, еще один гражданский – погиб. В частности, в Шевченковском районе повреждено учебное заведение, рядом, в многоквартирных домах, выбило окна, повреждены фасады зданий. В Холодногорском районе разрушены два дома. Также «прилет» был и в Киевском районе, в промышленную зону.



Оккупанты с самого утра атаковали населенные пункты Донецкой области. В частности, Торецк, Зализное и Курахово попали под обстрел. Пострадали пять человек.



В Киевской области из-за падения обломков российской ракеты в одном из районов пострадали двое людей В одном из населенных пунктов региона повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов, здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля.



В Севастополе гремели взрывы. Оккупанты утверждают, что ВСУ атаковали ракетами ATACMS. Трое людей погибли, среди них – двое детей, около 100 человек — получили ранения.



Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.



Уважаемые читатели! Мы хотим сделать нашу рассылку более интересной и полезной, поэтому просим ответить на несколько вопросов.