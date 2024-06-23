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Головне за день: Жертви обстрілів у Харкові та Київській області. Атака на Севастополь

23 червня 2024, 23:31

Головне за день: Жертви обстрілів у Харкові та Київській області. Атака на Севастополь

Суспільство

 У понеділок, 24 червня, в Україні діятимуть графіки відключень електроенергії цілий день. З 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим через збільшення споживання на початку робочого тижня та складну ситуацію в енергосистемі після атак російських окупантів.

Бойові дії

 За даними військових аналітиків проекту DeepState, російські окупанти намагаються закріпитися на західних околицях села Новоолександрівка Донецької області.

Російські війська знову завдали авіаційного удару по Харкову. 11 людей отримали поранення, ще одна цивільна – загинула. Зокрема, у Шевченківському районі пошкоджено навчальний заклад, поряд у багатоквартирних будинках, вибило вікна, пошкоджено фасади будівель. У Холодногірському районі зруйновано два будинки. Також «приліт» був у Київському районі, у промислову зону.

Окупанти від ранку атакували населені пункти Донецької області. Зокрема, Торецьк, Залізне та Курахове потрапили під обстріл. Постраждали п'ятеро людей.

У Київській області через падіння уламків російської ракети в одному з районів постраждали двоє людей В одному з населених пунктів регіону пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків, будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративну будівлю та 3 автомобілі.

У Севастополі лунали вибухи. Окупанти стверджують, що ЗСУ атакували ракетами ATACMS. Троє людей загинули, серед них двоє дітей, близько 100 осіб отримали поранення.

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