Москва забрала дело убитого Рассела Бентли

Дело убитого пророссийского пропагандиста Рассела Бентли «Техаса» находится в главном следственном управлении в Москве. Адвокат жены убитого заявил, что Москва «придала большое значение» этому делу. Следователи забрали дело из местного «военного комитета» в оккупированном Донецке.



Он добавил, что для оккупационной власти Бентли стал «знаковой фигурой». Он назвал его гибель «нелепой». Назначена судебно-медицинская экспертиза останков, а «негодяи в погонах задержаны», добавил адвокат в комментарии каналу WarGonzo.



Ранее сообщалось, что российские военные из 5-й танковой бригады после убийства 8 апреля Рассела Бентли в Донецке взорвали и сожгли машину с его телом внутри.