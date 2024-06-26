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В Донецьку скаржаться на беззаконня: причиною розслідування стало вбивство пропагандиста із США «Техаса»

26 червня 2024, 18:25

В Донецьку скаржаться на беззаконня: причиною розслідування стало вбивство пропагандиста із США «Техаса»

В Донецьку скаржаться на беззаконня: причиною розслідування стало вбивство пропагандиста із США «Техаса»

На окупованій території дві жінки, представившись близькими російських бойовиків, підозрюваних у вбивстві, звернулися до російського президента Володимира Путіна. У мережі з'явилося відео, на якому Ольга Іорданова та Ірина Мальцева просять відпустити двох затриманих — командира танкової роти 5-ї бригади Андрія Іорданова та лейтенанта Володимира Бажина 5-ї бригади російської окупаційної армії. Їх заарештували за підозрою у вбивстві «добровольця» із США Рассела Бентлі. Він був викрадений, а потім убитий у Донецьку російськими військовими.

Жінки стверджують, що їхніх близьких незаконно утримують місцеві правоохоронці під керівництвом російських слідчих. Вони вважають, що вбивство Бентлі — колишнього громадянина країни, з якою ворогує Росія, не може бути причиною того, що вони залишилися без «брата та чоловіка».

«Ми так раділи, коли прийшла Росія, що нарешті ми житимемо з якимось порядком, із якимись законами. А виходить, що ми дійшли того, що ми живемо з ще більшим беззаконням і кожен, хто має тут хоч якусь владу, робить все, що хоче», — заявила Ольга Іорданова.

Рассел Бентлі пропав у Петрівському районі Донецька 8 квітня. За словами дружини, він вирушив на місце обстрілу, щоб допомогти постраждалим та зафіксувати наслідки. Було відкрито кримінальну справу за фактом зникнення.

Згодом його дружина повідомила, що його викрали російські військові біля автобази у Петрівському районі.

У батальйоні «Схід», у складі якого воював Бентлі у 2014–2017 роках, сьогодні заявили, що його вбивць покривають.

Як стверджують російські ЗМІ, деякі із затриманих вже дали свідчення. Проте днями справу передали новому слідчому.

За попередніми даними, місцевих «слідчих» російські військові викрали Бентлі після того, як почули його американський акцент. Його вважали за «шпигуна». Останків «Техаса» досі не знайдено, його тіло могли підірвати в автомобілі.

Рассел Бентлі народився в Техасі і більшу частину життя прожив у цьому американському штаті. 2014 року приїхав до Донецька і вступив до лав бойовиків «ДНР». У 2017 році став «воєнним кореспондентом» та блогером, співпрацював із прокремлівськими ЗМІ.

Бентлі залишився жити в Донецьку, де одружився з місцевою жителькою.

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