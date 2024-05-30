Кабмин изменил условия размещения переселенцев

Кабинет министров Украины разрешил обустраивать гостиницы и общежития под места временного проживания внутренне перемещенных лиц.



Согласно сообщению министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, правительство внесло ряд изменений в постановление относительно некоторых вопросов функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц.



В частности, до 1 января 2025 года продлен срок для приведения помещений в соответствие с минимальными требованиями.



В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность, поселение переселенца теперь станет возможным на 60 дней, а не как было раньше — на 30 дней.



Теперь под места временного проживания переселенцев можно обустраивать и нежилые помещения, к примеру, гостиницы и общежития.