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Кабмин изменил условия размещения переселенцев

30 мая 2024, 17:50

Кабмин изменил условия размещения переселенцев

Кабинет министров Украины разрешил обустраивать гостиницы и общежития под места временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Согласно сообщению министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, правительство внесло ряд изменений в постановление относительно некоторых вопросов функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц.

В частности, до 1 января 2025 года продлен срок для приведения помещений в соответствие с минимальными требованиями. 

В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность, поселение переселенца теперь станет возможным на 60 дней, а не как было раньше — на 30 дней. 

Теперь под места временного проживания переселенцев можно обустраивать и нежилые помещения, к примеру, гостиницы и общежития.

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