В Украине создали еще 7 мест временного проживания для переселенцев из Луганской области

Для переселенцев из Луганской области создаются еще семь мест временного проживания. Об этом сообщили в областной военной администрации. Новые объекты обустраиваются совместно с международными партнерами и принимающими громадами Ровенской, Днепропетровской, Кировоградской, Львовской и Закарпатской областей.



Уже созданы 15 мест временного проживания, в которых проживают 818 человек, потенциально могут разместиться — 1573 человек.



На период 2023-2025 годов местные программы профинансируют на общую сумму более миллиарда гривен. Всего утверждены 24 местные и три районные программы для обеспечения жилищных прав переселенцев.



В областной администрации подчеркивают, что переселенцы могут быть размещены в местах временного проживания или обеспечены жильем из фондов социального назначения и фондов жилья, предназначенного для временного проживания исключительно уполномоченными органами принимающих громад.



Чиновники поделились планами на ближайший год.



В селе Мочулки Ровенской области место временного проживания рассчитано на 20 человек (ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — 31 мая 2024 года).



Шелтер будет создан в селе Новая Дача Днепропетровской области (ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — конец 2024 года). Кроме того, планируется реконструкция здания для временного проживания 57 переселенцев в Днепре.



В селе Ворочово Закарпатской области шелтер рассчитан на семь человек.



В селе Войновка Кировоградской области до конца мая запланировано размещение 39 ВПЛ (сейчас размещено 33 переселенцев).



На Львовщине планируют разместить 800 человек.



Планируется создать 231 квартиру в Дрогобычской и Каменка-Бугской громадах Львовской области, где смогут проживать около 693 переселенцев.



Еще одно место компактного размещения на 144 человек обустраивают в селе Батрадь Закарпатской области.