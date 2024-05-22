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В Украине создали еще 7 мест временного проживания для переселенцев из Луганской области

22 мая 2024, 22:00

В Украине создали еще 7 мест временного проживания для переселенцев из Луганской области

Для переселенцев из Луганской области создаются еще семь мест временного проживания. Об этом сообщили в областной военной администрации. Новые объекты обустраиваются совместно с международными партнерами и принимающими громадами Ровенской, Днепропетровской, Кировоградской, Львовской и Закарпатской областей.

Уже созданы 15 мест временного проживания, в которых проживают 818 человек, потенциально могут разместиться — 1573 человек.

На период 2023-2025 годов местные программы профинансируют на общую сумму более миллиарда гривен. Всего утверждены 24 местные и три районные программы для обеспечения жилищных прав переселенцев.

В областной администрации подчеркивают, что переселенцы могут быть размещены в местах временного проживания или обеспечены жильем из фондов социального назначения и фондов жилья, предназначенного для временного проживания исключительно уполномоченными органами принимающих громад.

Чиновники поделились планами на ближайший год.

В селе Мочулки Ровенской области место временного проживания рассчитано на 20 человек (ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — 31 мая 2024 года).

Шелтер будет создан в селе Новая Дача Днепропетровской области (ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — конец 2024 года). Кроме того, планируется реконструкция здания для временного проживания 57 переселенцев в Днепре.

В селе Ворочово Закарпатской области шелтер рассчитан на семь человек.

В селе Войновка Кировоградской области до конца мая запланировано размещение 39 ВПЛ (сейчас размещено 33 переселенцев).

На Львовщине планируют разместить 800 человек.

Планируется создать 231 квартиру в Дрогобычской и Каменка-Бугской громадах Львовской области, где смогут проживать около 693 переселенцев.

Еще одно место компактного размещения на 144 человек обустраивают в селе Батрадь Закарпатской области.

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