За червень понад мільйон переселенців отримають 2,9 мільярди гривень

На виплати переселенцям за перший період червня уряд спрямував майже 2,9 мільярда гривень. Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



«Перший виплатний період уже профінансовано. Кошти найближчим часом надійдуть на банківські рахунки внутрішньо переміщених осіб. Гроші на виплати ВПО за другий період червня направлено до Державної казначейської служби України», — повідомили у міністерстві.



Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб певних категорій.



За червень державну допомогу на проживання отримають понад 1 мільйон внутрішніх переселенців на загальну суму 2,9 мільярди гривень.



У міністерстві нагадали, що з початку 2024 року на виплати переселенцям із держбюджету пішли 22,1 мільярди гривень.



У міністерстві соціальної політики раніше надавали роз'яснення про порядок виплат.



Частина переселенців щомісяця отримує виплати після 15 числа, а ще частина — після 28 числа кожного місяця.



Переселенців попередили: якщо вони не отримали коштів у першій половині поточного місяця, гроші надійдуть на рахунки до кінця червня.