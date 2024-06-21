В Верховной Раде ответили, почему украинцы с задержками получают выплаты за разрушенное войной жилье

Задержки по начислению возмещений за разрушенное войной жилье возникают из-за нехватки денег в бюджете. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, когда запускали программу «єВідновлення», был создан соответствующий Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

«В этот фонд поступали первые деньги – 17 миллиардов – от российских банков, которые работали на территории Украины. Мы надеемся, что сейчас правительство найдет все возможности использования резервного фонда, сотрудничества с нашими международными донорами», – сказала Шуляк.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты приняли «порядок», по которому смогут «отжимать» землю у жителей.