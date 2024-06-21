Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Верховной Раде ответили, почему украинцы с задержками получают выплаты за разрушенное войной жилье

21 июня 2024, 15:58

В Верховной Раде ответили, почему украинцы с задержками получают выплаты за разрушенное войной жилье

Задержки по начислению возмещений за разрушенное войной жилье возникают из-за нехватки денег в бюджете. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, когда запускали программу «єВідновлення», был создан соответствующий Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

«В этот фонд поступали первые деньги – 17 миллиардов – от российских банков, которые работали на территории Украины. Мы надеемся, что сейчас правительство найдет все возможности использования резервного фонда, сотрудничества с нашими международными донорами», – сказала Шуляк.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты приняли «порядок», по которому смогут «отжимать» землю у жителей.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Елена Шуляк
Организации
Верховная Рада
Прочее
Бюджет Деньги Война Задержки разрушенное жилье

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:18
В Мариуполе оккупанты приняли «порядок», по которому смогут «отжимать» землю у жителей
09:58
За прошедшие сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области, есть погибшие и раненые
08:58
В Минобороны РФ сегодня заявили об уничтожении более сотни беспилотников
07:59
Под Часов Яр перебросили 24 бригаду по причине «крайне тяжелой ситуации»
23:28
Главное за день: КАБ-500 по Константиновке. В РФ третьи сутки горит нефтебаза
17:23
В Северодонецке оккупационные власти проверяют пустые квартиры, чтобы их «отжимать» и заселять военных РФ
14:50
В оккупированном Мариуполе работала ПВО
12:49
В Крыму на мысе Чауда прогремели взрывы: у россиян сдетонировал боекомплект, возможно есть раненые
12:24
Мужчина в Донецке подорвался на противопехотной мине
23:55
Главное за день: РФ приближается к Торецку. Удары по энергосистеме
23:50
В Мариуполе оккупанты демонтировали памятник жертвам обстрела микрорайона «Восточный»
20:52
В оккупированном Донецке ни один из 120 водоемов не пригоден для купания
17:19
В оккупированном Донецке двое людей погибли из-за обстрела
14:17
Один ребенок и двое взрослых пострадали при обстреле Донецка
13:45
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:48
Главное за день: Россияне обезглавили военнопленного. Удары по нефтебазам РФ
23:35
Обеспечивает финансирование оккупационных властей на Луганщине: СБУ сообщила о подозрении «министру финансов ЛНР»
23:04
В захваченном Мариуполе оккупанты готовят школьников к службе в российской армии
21:07
На захваченной Донетчине россияне усилили фильтрацию. Кого проверяют оккупанты
17:12
В Мариуполе появился комитет спасения православия: по городу ходят их патрули
все новости
15:58
В Верховной Раде ответили, почему украинцы с задержками получают выплаты за разрушенное войной жилье
15:10
Переброска 24-й ОМБр для обороны Часов Яра. В ВСУ рассказали, почему приняли такое решение
14:38
В Буче неизвестный взорвал гранату в чужом авто за отказ подвезти к белорусской границе
12:32
Украинские военные уничтожают цели в Белгородской области с помощью немецких САУ — BILD
11:57
В России разбился вертолет, четыре человека погибли
11:18
В Мариуполе оккупанты приняли «порядок», по которому смогут «отжимать» землю у жителей
10:45
Российская авиация скинула авиабомбу на Селидово: есть погибшие и раненые
09:58
За прошедшие сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области, есть погибшие и раненые
08:58
В Минобороны РФ сегодня заявили об уничтожении более сотни беспилотников
08:20
Обстрелы Донецкой области: армия РФ убила пятерых мирных жителей
07:59
Под Часов Яр перебросили 24 бригаду по причине «крайне тяжелой ситуации»
07:54
Российская армия потеряла более 8000 танков в Украине
07:28
Силы ПВО Украины сбили ночью четыре ракеты
06:55
Беспилотники массированно атаковали Краснодарский край РФ
23:28
Главное за день: КАБ-500 по Константиновке. В РФ третьи сутки горит нефтебаза
23:14
Клименко: Больше половины виновников домашнего насилия в Украине сейчас — военные
22:13
СМИ получили перехват разговора российских оккупантов перед тем, как они обезглавили украинского военного
21:30
Путин заявил, что не выведет войска из Украины
20:30
США подтвердили, что ракеты Patriot и NASAMS будут поставлять Украине в первую очередь
20:00
В Украине 40 жертв сексуального насилия получили неотложные репарации
все новости
ВИДЕО
В Буче Киевской области неизвестный мужчина взорвал гранату в чужом автомобиле за отказ подвести его к белорусской границе. Фото: Национальная полиция В Буче неизвестный взорвал гранату в чужом авто за отказ подвезти к белорусской границе
21 июня, 14:38
Так выглядит немецкая САУ PzH 2000. Фото: Wikipedia Украинские военные уничтожают цели в Белгородской области с помощью немецких САУ — BILD
21 июня, 12:32
Краснодарский край России подвергся массированной атаке дронов. Фото: Defense News Беспилотники массированно атаковали Краснодарский край РФ
21 июня, 06:55
Жители Мариуполи слышали взрывы. Фото: Telegram-канал Мариуполь сейчас В оккупированном Мариуполе работала ПВО
20 июня, 14:50
Пограничники отбили штурм россиян на Северском направлении. Фото: скрин с видео Пограничники отбили атаку на Северском направлении: семь оккупантов погибли
20 июня, 11:41
Масштабный пожар на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области РФ. Фото: Baza Беспилотники атаковали нефтебазы в России: там произошли масштабные пожары
20 июня, 10:08
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор