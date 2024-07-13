Серед загиблих від обстрілу в Мирнограді є працівники гірничих підприємств

Відомі подробиці російського обстрілу Мирнограда Донецької області ввечері 12 липня.



Під обстріл потрапив автобус збагачувальної фабрики «Свято-Варварінська», – повідомили в компанії «Метінвест». Загинули троє працівників підприємств «Метінвест Покровськвугілля». Крім того, поранення різного ступеня тяжкості зазнали троє робітників.

У поліції Донецької області раніше розповіли, що на місці загинули троє чоловіків, серед них 42-річний водій автобуса. Жінка померла у лікарні.

Серед інших поранених жителів міста — 16-річний хлопець, а також ще восьмеро людей віком від 20-ти до 62-х років.