Обстріли РФ по Україні: в яких регіонах є руйнування та жертви — зведення за добу

За п'ятницю, 19 липня, російська армія завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктів чотири ракетні удари із застосуванням семи ракет, а також 77 авіаударів, скинувши 106 керованих авіабомб (УАБ). Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Крім цього, окупант здійснив понад 4500 обстрілів, з них 151 — із реактивних систем залпового вогню.



Також від обстрілів РФ пошкоджено і мирну інфраструктуру, постраждали українці в різних регіонах країни.



Російські війська вночі завдали удару по залізниці в Харківській області, постраждали четверо людей, пошкоджено будівлі та рухомий склад, повідомляє «Укрзалізниця».



Російські безпілотники також вночі атакували системи передачі електроенергії в Сумській, Полтавській та Чернігівській областях, повідомляє «Укренерго».



На Сумщині загинула 62-річна жінка, її 66-річний чоловік отримав поранення. Пошкоджено три магазини та пекарню, повідомили в поліції.

У Херсонській області окупанти за добу обстріляли 13 громад та Херсон, внаслідок чого загинули троє людей, ще 13 було поранено, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.



У ніч на суботу ЗС РФ завдали ракетного удару по Барвінкову Ізюмського району Харківської області, є жертви та постраждалі серед мирного населення, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.



Пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будинки, господарські будівлі, автомобілі. Загинули 2 чоловіки та 3 особи поранені.



Число постраждалих внаслідок ракетного удару по житловому кварталу в Миколаєві збільшилося до 24, серед них — 4 дитини. Як повідомлялося раніше, троє людей загинули.