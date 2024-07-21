Главное за день: Байден вышел из президентской гонки. РФ оккупировала село на Донетчине

Политика



Действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из избирательной кампании 2024 года. Он предложил кандидатуру Камалы Харрис на пост президента от Демократической партии. Ожидается, что новый кандидат в президенты будет определен на партийном съезде.



Общество



21 июля в Украине — День металлурга. На востоке страны эта отрасль стоит на одном уровне с угольной. До полномасштабного вторжения она была даже перспективнее, но 24 февраля 2022 года все изменило. Металлургическая промышленность потеряла львиную долю мощностей. Заводы-гиганты разрушены и оккупированы. Линия фронта подбирается все ближе к Покровску, где пока еще работают шахты с коксующимся углем, необходимым для металлургии. Какие перспективы у отрасли сейчас и какие основные риски читайте в статье «Новостей Донбасса».



Из города Часов Яр продолжается эвакуация гражданского населения, однако по состоянию на 21 июля в населенном пункте остаются 538 человек. Несмотря на обстрелы россиян, в город завозится гуманитарная помощь.



Боевые действия



Согласно данным украинского проекта DeepState, российским войскам удалось захватить село Прогресс Покровского района. Штурм начался 19 июля, за двое суток они смогли оккупировать населенный пункт. Как отмечается, бои за населенный пункт началась еще в апреле.



Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 20 июля, обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате атак восемь жителей пострадали.



В оккупированном поселке Верхнеторецкое Ясиноватского района погибла женщина и пострадал мужчина в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА. В Петровском районе Донецка в ходе обстрела пострадал мужчина.



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