Головне за день: Байден вийшов із президентських перегонів. РФ окупувала село на Донеччині

Політика



Чинний президент США Джо Байден оголосив про вихід із виборчої кампанії 2024 року. Він запропонував кандидатуру Камали Харріс на пост президента від Демократичної партії. Очікується, що нового кандидата у президенти буде визначено на партійному з'їзді.



Суспільство



21 липня в Україні – День металурга. На сході країни ця галузь стоїть на одному рівні із вугільною. До повномасштабного вторгнення вона була навіть перспективніша, але 24 лютого 2022 року все змінило. Металургійна промисловість втратила левову частку потужностей. Заводи-гіганти зруйновані та окуповані. Лінія фронту підбирається все ближче до Покровська, де поки що працюють шахти з коксівним вугіллям, необхідним для металургії. Які перспективи у галузі зараз і які основні ризики читайте у статті «Новини Донбасу».



З міста Часів Яр продовжується евакуація цивільного населення, проте станом на 21 липня у населеному пункті залишаються 538 осіб. Незважаючи на обстріл росіян, до міста завозиться гуманітарна допомога.



Бойові дії



За даними українського проекту DeepState, російським військам вдалося захопити село Прогрес Покровського району. Штурм розпочався 19 липня, за дві доби вони змогли окупувати село. Як зазначається, бої за населений пункт розпочалися ще у квітні.



Окупаційна армія РФ минулої доби, 20 липня, обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок атак вісім жителів постраждали.



В окупованому селищі Верхньоторецьке Ясинуватського району загинула жінка та постраждав чоловік унаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА. У Петрівському районі Донецька під час обстрілу постраждав чоловік.



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