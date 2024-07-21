«Постоянные обстрелы»: Чаус рассказал, сколько людей остаются в Часов Яре

Из города Часов Яр продолжается эвакуация гражданского населения, однако по состоянию на 21 июля в населенном пункте остаются 538 человек. Несмотря на обстрелы россиян, в город завозится гуманитарная помощь. Об этом сообщил начальник Часовоярской ГВА Сергей Чаус.



По его словам, ситуация стабильно тяжелая.



«Постоянные обстрелы. Использует враг фактически все, что есть у него арсенале. Очень сложно работать в этом направлении», — подчеркнул он.

Чаус рассказал, что в городе есть скважина, поэтому вода в городе есть. Что касается гуманитарной помощи, то жители громады с начала полномасштабной войны были обеспечены всем необходимым. Даже сейчас в город завозят продукты.

«Мы даже сейчас пытаемся завозить. Есть определенные пути. Извините, не буду рассказывать как время это делается. Мы пытаемся завозить гуманитарную помощь даже сейчас», — заявил начальник ГВА.

Многие горожане не решаются на выезд, однако, когда происходят «прилеты» рядом или в их дома, то просят о помощи.



«Основная масса, 80%, — это пожилые люди, и когда доказываешь необходимость эвакуироваться и говоришь, что это о жизни, которой вы можете быть лишены. Большинство из них говорит: «Я прожил свой век, я у себя дома, это мой дом, это моя земля, я не хочу бросать это». И даже под страхом смерти люди не хотят уезжать. Но одновременно, когда прилетает рядом, или в дом, тогда люди начинают говорить: мы готовы ехать, помогите нам», — резюмировал он.

Ранее мы писали, что 4 апреля российские войска начали наступление на Часов Яр — украинскую «крепость» к западу от руин Бахмута, 3 июля аналитики DeepState сообщили о полном захвате россиянами микрорайона «Канал» в Часов Яре.



Как отмечается, в начале июня в городе находились 630 человек.