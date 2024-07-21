Потеряны самые большие заводы. Как выживает украинская металлургия во время войны

Авдеевский коксохимический завод во время боев за город. Фото: Константин Либеров / Instagram

21 июля в Украине — День металлурга. На востоке страны эта отрасль стоит на одном уровне с угольной. До полномасштабного вторжения она была даже перспективнее, но 24 февраля 2022 года все изменило. Металлургическая промышленность потеряла львиную долю мощностей. Заводы-гиганты разрушены и оккупированы. Линия фронта подбирается все ближе к Покровску, где пока еще работают шахты с коксующимся углем, необходимым для металлургии. Какие перспективы у отрасли сейчас и какие основные риски читайте в статье «Новостей Донбасса».

2022 год был тяжелым, но отрасль смогла адаптироваться

Согласно отчету Всемирного банка, опубликованному в январе этого года, металлургия — отрасль, которая больше всего пострадала в результате военных действий. 40% мощностей были потеряны после разрушения и оккупации заводов имени Ильича и «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года. В результате производство металла, по данным Всемирного банка, сократилось примерно на 60%. Уничтожение Авдеевского коксохимического завода еще больше подорвало отрасль. Если посмотреть на диаграмму, опубликованную Центром экономической стратегии, видно, насколько сильно обвалилась металлургия после полномасштабного вторжения. Например, по итогам февраля 2022 года свинца и стали в Украине получили более 1,5 млн тонн. Проката — 1,2 млн. Спустя месяц эти показатели упали в шесть раз.

Металлургическое производство выросло в первом полугодии 2024 года. Инфографика: Центр экономической стратегии

«2022 год был очень тяжелым также и потому, что прервалась традиционная логистическая система. Я имею в виду порты. Только после того, как Украина с сентября 2023 года открыла свой Черноморский логистический маршрут, ситуация начала более или менее налаживаться», — говорит руководитель Центра политического анализа Владимир Головко.



Действительно, после того, как был разблокирован Черноморский коридор, экспорт горно-металлургической продукции удалось восстановить.



«Сектор остается базовым для экономики Украины. В 2023 году его доля в ВВП составила 5,7%. До войны вклад в ВВП Украины составлял 10,3%. Можно ожидать, что в 2024 году металлургический сектор станет поддержкой украинской экономики после открытия Черноморских портов. Металлургический сектор останется ключевым для экономики в будущем, поскольку он формирует основу послевоенного восстановления и перехода к "зеленой" экономике», — отмечается в исследовании GMK Center.



Металлургическая отрасль — базовая и в военно-промышленном комплексе. Понимает это и страна-агрессор, поэтому эти предприятия армия РФ пытается разрушить так же, как и энергетические.

«Азовсталь» в оккупированном Мариуполе. Фото: соцсети

Несмотря на войну, производство растет

Но, несмотря на сложности, отрасль показала высокую адаптивность. Все предприятия на подконтрольной Киеву территории работают. Способствуют этому многие факторы.



«Скажем так, внешнеэкономическая политика продвижения украинской продукции и открытие рынков. Имеется в виду торговля, в том числе металлопродукцией с Европой, Великобританией, улучшение условий доступа на американский рынок, Канада. Это двойное движение украинского бизнеса и украинского государства», — комментирует Владимир Головко.



Сейчас Украина входит в 20-ку стран-производителей стали — в первые шесть месяцев 2024 года объемы выросли на 37%, хотя до довоенных показателей еще далеко. Да и вряд ли это возможно до тех пор, пока, во-первых, города оккупированы. Во-вторых, факт освобождения не приравнивается к решению всех проблем. Например, в компании «Метинвест» неоднократно говорили, что заводы «Азовсталь» и имени Ильича в Мариуполе восстанавливать по прошлым технологиям, когда Украина идет к «зеленой» металлургии, нет смысла. Что до Авдеевского коксохима, то там ситуация еще сложнее. Батареи нужно перестраивать полностью, фактически с нуля. Ранее о том, что восстановить это предприятие невозможно, говорил гендиректор «Метинвеста» Юрий Рыженков.

Проходная Авдеевского коксохимзавода, май 2022 года. Фото: Муса Магомедов / Telegram

Именно компания «Метинвест» больше всего пострадала из-за действий России. Например, после оккупации заводов в Мариуполе производство свинца уменьшилось на 36%, а стали на 31%. Частично это удалось компенсировать увеличением объемов на заводе «Каметсталь». Также на 25% в 2023 году снизилось производство кокса. На это повлиял на тот момент не только захват «Азовстали», но и остановка производства в Авдеевке. В тоже время предприятия на подконтрольных Киеву территориях продолжают работать и демонстрируют хорошие результаты. Как отмечают в «Метинвест», на Ингулецком и Северном горнообогатительных комбинатах выросла добыча руды. А на «Запорожстали» начали производить горячекатаный прокат, который ранее изготовляли на заводе имени Ильича. То есть, компания пытается переориентироваться.



Продолжают работать металлургические предприятия не только компании «Метинвест». В первую очередь речь о Запорожье и Кривом Роге. Это «АрселорМиттал» (бывший завод «Криворожсталь»), где производят кокс и металлопродукцию, а также Криворожский железорудный комбинат. На «АрселорМиттал» за последний год производство железорудного концентрата выросло на 52%, кокса — на 50%, чугуна — на 27%, стали — на 61% . В компании подчеркивают, что этих результатов удалось достичь, несмотря на российские атаки и вызванные ими перебои с энергоснабжением.



Среди работающих предприятий и другие компании в Днепропетровской области. Это, например, Днепровский металлургический завод, «Интерпайп Сталь». А вот с предприятиями в Никополе ситуация хуже. Город постоянно обстреливает Россия, поэтому металлургия там в простое.



Металлургический бизнес поддерживает украинскую экономику, как один из основных налогоплательщиков. По данным GMK Center, в 2023 году компании отрасли уплатили более $1 млрд налогов. Помимо этого, доля инвестиций металлургических предприятий в различные проекты в прошлому году составила $600 млн.

«Запорожсталь». Фото: «Метинвест»

Почему Покровск так важен для украинской металлургии?

Несмотря на то, что украинской металлургии в условиях войны не только удается держаться на плаву, но и частично наращивать объемы, угроз в отрасли по-прежнему немало. Например, дефицит электроэнергии делает весь цикл производства дольше и дороже. Недостает в металлургии не только этого, но и кадров. По данным GMK Center, до войны сектор обеспечивал работой более 560 тысяч человек. В 2023 году по сравнению с 2021-м это число сократилось на 32%. И пока что процесс этот продолжается, чему способствует в том числе мобилизация.



«Безусловно, Украина требует усиления Сил обороны и мобилизация должна быть. Многие говорят об экономическом бронировании, но оно до сих пор не внедрено. Это проблема. Легче всего ТЦК подойти к предприятию, стать на проходной и взять людей, сколько нужно. Металлургия начинает работать с меньшей отдачей, платится меньше налогов. Соответственно, это сказывается и на Силах обороны. Поэтому это неотложный вопрос, который нуждается в решении», — комментирует Владимир Головко.



Также для дальнейшего развития отрасли, по мнению аналитиков, необходима улучшенная логистика. Ведь Черноморского логистического маршрута недостаточно, чтобы справиться с объемами продукции, которую можно вывозить.



«Работают только порты Одессы. Большой бизнес — как металлургический, так и агробизнес, настаивает, что нужно разблокировать Николаевский порт. Также, учитывая, что мы ориентированы на Европейский Союз, нужно улучшение, расширение пропускной возможности на западных границах для сухопутной продукции», — говорит Владимир Головко.



Но самый главный риск и проблема — это конечно же боевые действия и желание путинской армии продвигаться дальше. Например, еще полгода назад Покровск Донецкой области был тыловым городом и находился в 50-ти километрах от линии фронта. После оккупации Авдеевки армия РФ стала двигаться дальше на запад. Сейчас расстояние от Покровска до передовой сократилось вдвое. И российские военные не планируют останавливаться.

Линия фронта приближается к Покровску. Карта: DeepState

Это означает, что из населенного пункта выезжают люди. Либо же погибают, учитывая постоянные обстрелы оккупантов. При этом Покровск — стратегический город для украинской металлургии. Именно там до сих пор работают шахты, где добывают коксующийся уголь, необходимый для предприятий Запорожья и Кривого Рога. Оккупация города означает, что нужно будет искать альтернативу этому сырью.



«Это очень ударит по экономике предприятий. У нас сейчас, с одной стороны, снижение цен на металлопродукцию. Это мировой тренд. С другой стороны, электроэнергия дорожает. Падает так называемая маржинальность украинской продукции, то есть, средства, которые предприятие реально зарабатывает. Если мы сюда добавим вопросы кадрового дефицита, а еще если необходимо будет импортировать коксующийся уголь по мировым ценам, это опять-таки бьет по маржинальности. Она еще снижается», — анализирует Владимир Головко.

Предприятия Покровской угольной группы — важный для украинской металлургии производитель кокса. Фото: «Метинвест»

Тем не менее и аналитики, и сами компании стараются смотреть в будущее позитивно и строят большие планы. Среди основных — переход к «зеленой» металлургии. Например, в «Метинвест» заявляли, что в течение 5-10 лет после завершения войны планируют провести масштабную трансформацию своих украинских активов – ГОКов, «Каметстали» и «Запорожстали» — общей стоимостью около $9 млрд. По мнению гендиректора компании Юрия Рыженкова, Украина может стать одним из мировых лидеров «зеленой» металлургии.

Оккупанты говорят о развитии, которого нет

Часть металлургических предприятий Украины оказалась в оккупации еще в 2014 году. Среди них Макеевский металлургический комбинат, Донецкий и Енакиевский металлургические заводы, Макеевский, Ясиновский и Горловский коксохимические заводы, «Донецккокс», Харцызский трубный завод, Донецкий металлопрокатный завод. В недавней прямой линии с Владимиром Путиным глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что именно металлургия — это визитная карточка Донбасса и приоритетная отрасль промышленности.



«На территории "ДНР" осуществляют производственную деятельность целых 36 предприятий отрасли. Это металлургические, коксохимические, флюсодобывающие предприятия. 50% предприятий отрасли входят в число основных источников пополнения бюджета», — сказал Пушилин.



По его словам, работают в отрасли более 18 тысяч человек. А за первое полугодие 2024 года якобы произведено 737 тысяч тонн чугуна, стали, проката и кокса — довольно немного, если сравнивать с нынешними показателями украинских компаний. И это неудивительно, ведь многие предприятия-гиганты за 10 лет оккупанты так и не смогли открыть. Они разграблены и не работают. Просто кремлевские прокси очень любят преувеличивать свои успехи. Хотя по факту, даже если бы заводы удалось открыть, захваченный Донбасс не смог бы стать металлургическим Эльдорадо. Ведь экспортировать продукцию, помимо регионов РФ, некуда.