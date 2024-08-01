У Кремлі знову відкинули ідею участі у Саміті миру — не ті умови

У Кремлі заявили, що підтверджена участь РФ у новому Саміті миру — це лише чутки.



«Ніякого саміту за участю Росії поки що не готується. Про участь Росії ми чуємо спорадичні міркування, ініційовані великою кількістю учасників першого заходу цього роду», — заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.



Він стверджує, що зараз немає такого порядку денного, який би влаштовував Москву.



«У заході не беруть участі в інтересах такого протоколу і заради самої участі. У заході беруть участь для обговорення конкретного порядку денного», — додав Пєсков.



Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що до кінця листопада Україна підготує документи для проведення другого Саміту миру. Зокрема, на саміті Київ представить план реалізації формули миру. А представники РФ можуть взяти участь у цьому саміті лише за умов, висунутих Україною.

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії пройшов Глобальний саміт миру по Україні, в якому взяла участь 101 держава світу, включаючи міжнародні організації. Під час Саміту учасники обговорили три теми: ядерну безпеку, продовольчу безпеку та звільнення всіх полонених та депортованих українців.



Нагадаємо, що Зеленський відповів, чи може Україна розпочати мирні переговори без повного виведення російських військ.



Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що Україна готова до мирних переговорів із РФ і назвав умову для їхнього початку.