Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Кремлі знову відкинули ідею участі у Саміті миру — не ті умови

01 серпня 2024, 20:16

У Кремлі знову відкинули ідею участі у Саміті миру — не ті умови

У Кремлі заявили, що підтверджена участь РФ у новому Саміті миру — це лише чутки.

 «Ніякого саміту за участю Росії поки що не готується. Про участь Росії ми чуємо спорадичні міркування, ініційовані великою кількістю учасників першого заходу цього роду», — заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

 Він стверджує, що зараз немає такого порядку денного, який би влаштовував Москву.

«У заході не беруть участі в інтересах такого протоколу і заради самої участі. У заході беруть участь для обговорення конкретного порядку денного», — додав Пєсков.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що до кінця листопада Україна підготує документи для проведення другого Саміту миру. Зокрема, на саміті Київ представить план реалізації формули миру. А представники РФ можуть взяти участь у цьому саміті лише за умов, висунутих Україною.

Читайте також:

"Не найкращий варіант": Зеленський відповів, чи можливий референдум з питань територіальних поступок Росії

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії пройшов Глобальний саміт миру по Україні, в якому взяла участь 101 держава світу, включаючи міжнародні організації. Під час Саміту учасники обговорили три теми: ядерну безпеку, продовольчу безпеку та звільнення всіх полонених та депортованих українців.

Нагадаємо, що Зеленський відповів, чи може Україна розпочати мирні переговори без повного виведення російських військ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що Україна готова до мирних переговорів із РФ і назвав умову для їхнього початку.

ТЕГИ

Інше
саміт миру

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:20
«ДНР»: Двоє людей постраждали внаслідок атак безпілотників
21:17
В окупованому Луганську готуються до подорожчання проїзду
17:59
Виправдовує війну в Україні: СБУ повідомила про підозру «воєнкору» Кремля з окупованої Луганщини
16:17
Жителі окупованого селища у Куйбишевському районі скаржаться на відсутність води
15:32
Російські загарбники відкрили залізничний вокзал у Маріуполі: унікальне панно знищили під час демонтажу
12:12
Знищення російського вертольота під Донецьком: Z-блогер поскаржився на недбалість командування
11:25
Під час обстрілу Донецька постраждав підліток
11:19
У Маріуполі російські військові облаштували склад боєприпасів посеред житлового кварталу. Де він знаходиться
08:58
Російські війська захопили Тимофіївку на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Ситуація у Торецьку погіршується. У російському полоні помер «азовець»
22:00
Російські окупанти затвердили нові «герб» та «прапор» захопленого Лисичанська
16:59
Окупований Хрустальний вранці зазнав ракетної атаки: подробиці
15:25
За контракт на військову службу в Україні Путін наказав виплачувати по 400 тисяч рублів
10:34
В окупованому Донецьку пролунали вибухи, є постраждалі
23:20
Головне за день: Бої під Часовим Яром та Нью-Йорком. РФ відправить солдатів з України до Малі?
19:36
Окупована Керч та передмістя знеструмлені після серії пожеж на чотирьох підстанціях: можлива диверсія
16:58
Громадянин Данії позвався до суду на Міноборони РФ через відправку на війну в Україну
15:29
Російські силовики затримали 25 «пособників ЗСУ» на окупованих територіях України
14:15
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
13:18
Офіцер ЗСУ повідомив, що росіяни увійшли до Торецька Донецької області. У ЦПД це спростовують
усі новини
22:20
«ДНР»: Двоє людей постраждали внаслідок атак безпілотників
21:17
В окупованому Луганську готуються до подорожчання проїзду
20:16
У Кремлі знову відкинули ідею участі у Саміті миру — не ті умови
19:00
Україна продовжує покращувати енергетику — у п'ятницю графіків відключення світла не буде
18:33
Понад 35 тисяч окупантів і 300 танків: Павлюк розповів про втрати армії РФ за липень
17:59
Виправдовує війну в Україні: СБУ повідомила про підозру «воєнкору» Кремля з окупованої Луганщини
17:45
Великий обмін ув'язненими: кого повернула Росія
16:51
У РФ українця засудили до 8 років за переконування окупантів до здачі в полон ЗСУ
16:44
Почався великий обмін ув'язненими між Росією та Заходом. Що відомо на даний момент
16:17
Жителі окупованого селища у Куйбишевському районі скаржаться на відсутність води
16:03
«Не найкращий варіант»: Зеленський відповів, чи можливий референдум з питань територіальних поступок Росії
15:32
Російські загарбники відкрили залізничний вокзал у Маріуполі: унікальне панно знищили під час демонтажу
15:14
Сирський: Загарбники хочуть прорвати оборону на напрямку Желанне-Новогродівка-Покровськ
14:19
Молдова вислала російського дипломата
13:47
На Донеччині на дні річки піротехніки виявили російські артснаряди
13:46
Священик став підозрюваним у коригуванні атаки на залізничну станцію у Харківській області
13:37
«Для них пріоритет»: Зеленський назвав місто на Донбасі, яке стало головною ціллю для Росії
13:22
Російський військовий загинув, вистріливши в дрон, який не розірвався
12:51
Відключення світла в Україні 1 серпня не прогнозується — «Укренерго»
12:43
У Польщі автобус з українцями в`їхав у вантажівку: загинув водій
усі новини
ВІДЕО
У селищі Червоний Орач немає води. Фото: скрін з відео Жителі окупованого селища у Куйбишевському районі скаржаться на відсутність води
01 серпня, 16:17
Рятувальники знайшли 15 російських артснарядів. Фото: скриншот з відео ДСНС На Донеччині на дні річки піротехніки виявили російські артснаряди
01 серпня, 13:47
Вранці 1 серпня російські військові обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині. Фото: Типова Костянтинівка/Telegram Росіяни вранці вдарили по місту Костянтинівка на Донеччині
01 серпня, 09:58
У Сирії по російській авіабазі було завдано удару: джерела ГУР в Kyiv Post Джерела Kyiv Post у ГУР заявили про удар по російській базі в Сирії
31 липня, 17:40
У Повітряних силах показав падіння збитого БПЛА. Фото: Микола Олещук Олещук показав кадри падіння та детонації збитого дрона під час масованої атаки росіян
31 липня, 12:46
Сьогодні вранці у Пролетарському районі окупованого Донецька пролунали вибухи. Фото: «Типовий Донецьк» / Telegram В окупованому Донецьку пролунали вибухи, є постраждалі
31 липня, 10:34
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір