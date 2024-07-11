В российском МИДе прокомментировали возможное участие РФ во втором саммите мира

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не станет участвовать во втором международном саммите мира, который готовят Украина и ее союзники. Об этом сегодня пишет агентство «РИА Новости».

Отмечается, что в ведомстве сочли риторику саммита ультимативной и тупиковой, поскольку она игнорирует альтернативные предложения по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов "реабилитироваться" за провальный "саммит мира" в швейцарском Бюргенштоке в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие»,— заявил Галузин.

По его словам, Россия «не приемлет ультиматумов», предлагаемых в формуле украинского президента Владимира Зеленского.

Конкретное место проведения саммита пока не определено, однако география не имеет значения, подчеркнул дипломат, важнее содержание.

«РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник сообщает, что следующий саммит могут провести в Саудовской Аравии. Ранее о том, что конференция пройдет в Саудовской Аравии, сообщали власти Швейцарии.

Накануне источники американского издания Bloomberg рассказали, что украинские власти хотят организовать вторую мирную международную конференцию до ноября, когда в США пройдут президентские выборы, и пригласить на мероприятие Россию. На первый саммит, который прошел 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке, российскую делегацию не приглашали.