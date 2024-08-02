Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин озвучил размер средней зарплаты на захваченной части Донецкой области — местные жители удивлены.



ВСУ сбили вертолет Росгвардии Ми-8 на окраинах Донецка в среде Z-блогеров — недовольство и возмущения.



Россия продолжает искать среди украинцев так называемых «пособников ВСУ». В Запорожской и Херсонской областях спецназ Росгвардии задержал 25 человек. А в Луганске местного жителя обвиняют в донатах «Азову».



«ДНР» запускает автобусы на Москву. При этом транспортный коллапс в Иловайске оккупанты не замечают.



Леса горят возле оккупированных Рубежного и Северодонецка Луганской области.



Об этих, а также о других важных событиях рассказывает проект «За гранью».