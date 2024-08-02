Армія РФ окопується на ЗАЕС, Z-блогери незадоволені командуванням після збиття Мі-8 — дайджест новин з окупації ►

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін озвучив розмір середньої зарплати на захопленій частині Донецької області — місцеві здивовані.



ЗСУ збили вертоліт Росгвардії Мі-8 на околицях Донецька в середовищі Z-блогерів — невдоволення та обурення.



Росія продовжує шукати серед українців так званих «пособників ЗСУ». У Запорізькій та Херсонській областях спецзагони Росгвардії затримали 25 людей. А у Луганську місцевого жителя звинувачують у донатах «Азову».



«ДНР» запускає автобуси на Москву. При цьому транспортний колапс в Іловайську окупанти не помічають.



Ліси горять біля окупованих Рубіжного та Сєвєродонецька Луганської області.



Про ці, а також інші важливі події розповідає проєкт «За гранню».