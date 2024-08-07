ВСУ взяли под контроль газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области РФ – Z-блогер

ВСУ взяли под контроль газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области РФ. Об этом сообщил близкий к Минобороны РФ Телеграм-канал «Рыбарь».

Через эту станцию осуществляется прокачка газа для транзита в Европу.

Официального подтверждения информации о том, что ГИС взята под контроль украинскими военными, пока нет.

Как пишет издание «Верстка» со ссылкой на родственников жителей Суджи, в самом городе нет электричества, воды и связи. По их словам, власти не эвакуируют жителей, хотя ранее обещали организовать их выезд из опасных районов. Об обстановке в городе и окрестностях люди узнают только от тех жителей, кто выехал своими силами.

Напомним, что утром 6 августа Силы обороны Украины начали операцию в Курской области РФ.

Позже стало известно, что в район боевых действий Россия отправила резервы, а у оккупантов есть потери в технике и авиации.

7 августа Z-каналы заявили, что ВСУ на 10 километров вклинились на территорию Курской области.