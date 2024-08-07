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Украинская армия взяла в плен десятки российский военных в Курской области: бойцы ВСУ показали фото

07 августа 2024, 20:21

Украинская армия взяла в плен десятки российский военных в Курской области: бойцы ВСУ показали фото

Более 40 пленных российских военных в Курской области. Фото: боец ВСУ Станислав Бунятов Более 40 пленных российских военных в Курской области. Фото: боец ВСУ Станислав Бунятов

Украинская армия пополнила «обменный фонд» в Курской области РФ. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным «Алекс».

По данным бойца 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислава Бунятова с позывным «Осман», Силы обороны Украины взяли в плен более 40 российских военнослужащих.

Напомним, что утром 6 августа Силы обороны Украины начали операцию в Курской области РФ.

Позже стало известно, что в район боевых действий Россия отправила резервы, а у оккупантов есть потери в технике и авиации.

7 августа Z-каналы заявили, что ВСУ на 10 километров вклинились на территорию Курской области, а также взяли под контроль газоизмерительную станцию «Суджа».

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