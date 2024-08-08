Бої в Курській області: у ЗСУ показали відео взяття в полон близько півсотні російських військових

Здача в полон російських військових у Курській області. Фото: кадр із відео

Батальйон «Нахтігаль» 14-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ опублікував відео спільного з 80-ю десантно-штурмовою бригадою взяття в полон російських військових на КПП «Суджа» в Курській області РФ. Про це повідомили аналітики DeepState.

За даними аналітиків, загалом там здалося близько 50 військовослужбовців.

Нагадаємо, що вранці 6 серпня Сили оборони України розпочали операцію у Курській області РФ.

Пізніше стало відомо, що в район бойових дій Росія відправила резерви, а окупанти мають втрати в техніці та авіації.

7 серпня Z-канали заявили, що ЗСУ взяли під контроль газовимірювальну станцію «Суджа» і увійшли до двох районних центрів.

У Курській області бійці ЗСУ вже взяли в полон десятки російських військовослужбовців.