ВСУ вошли в два районных центра Курской области РФ – Z-блогер

ВСУ вошли в город Суджа и поселок Коренево – два приграничных районных центра Курской области. Об этом сообщил Z-блогер Юрий Котенок.

По его словам, идут жесткие бои.

«Боевые действия в настоящий момент ведутся непосредственно в черте населенных пунктов», – сказал Котенок.

Напомним, что утром 6 августа Силы обороны Украины начали операцию в Курской области РФ.

Позже стало известно, что в район боевых действий Россия отправила резервы, а у оккупантов есть потери в технике и авиации.

7 августа Z-каналы заявили, что ВСУ на 10 километров вклинились на территорию Курской области, а также взяли под контроль газоизмерительную станцию «Суджа».

В Курской области бойцы ВСУ уже взяли в плен десятки российских военнослужащих.