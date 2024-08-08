Захоплені ЗСУ території в Курській області можуть стати предметом торгу з РФ – Forbes

6 серпня підрозділи як мінімум двох бригад української армії використали прогалину в обороні навколо міста Суджа Курської області на російській стороні північного кордону України. Про це пише видання Forbes.

Через день сотні українських військовослужбовців із 22-ї та 88-ї механізованих бригад ЗСУ за підтримки артилерії, безпілотників та ППО пройшли кілька кілометрів на південь, розгромивши місцеві російські сили та захопивши Суджу разом із кількома селами.

Це дивовижний подвиг для армії, яка цілий рік перебувала в обороні й намагалася мобілізувати достатню кількість живої сили, щоб стримати безперервні, але дорогі російські наступи на всій лінії фронту на сході України.

«Можливо, українська атака – не диверсія. Це може бути саме те, чим здається: серйозна спроба захопити та утримати російську землю. У такому разі кінцева мета може бути дипломатичною. Захоплення навіть невеликої частини Росії призвело б до того, що Київ під час можливих майбутніх мирних переговорів торгував би цією територією на частини України, окуповані РФ», – зазначили у виданні.

Нагадаємо, що вранці 6 серпня Сили оборони України розпочали операцію у Курській області РФ.

Пізніше стало відомо, що в район бойових дій Росія відправила резерви, а окупанти мають втрати в техніці та авіації.

7 серпня Z-канали заявили, що ЗСУ взяли під контроль газовимірювальну станцію «Суджа» і увійшли до двох районних центрів.

У Курській області бійці ЗСУ вже взяли в полон десятки російських військовослужбовців.