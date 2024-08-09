СБУ дроном поразила еще один российский вертолет в Курской области: под удар попал Ми-8

Российский вертолет Ми-8 в Курской области. Фото: кадр из видео

Беспилотник Службы безопасности Украины успешно поразил еще один российский вертолет в Курской области. Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на источники в СБУ.

Так, FPV-дрон Центра специальных операций «А» Службы безопасности поразил вертолет в момент его полета.

Как уточнил активист и волонтер Сергей Стерненко, речь идет о вертолете Ми-8.

«На этот раз Ми-8 получил удар в хвостовую часть дроном с мощной осколочной боевой частью. Дальнейшая судьба Ми-8 неизвестна, но он перестал работать в указанном районе», – сказал он.

Відео ураження ще одного російського вертольота у Курській області: під удар потрапив Мі-8 https://t.co/FgeOVpt7MO pic.twitter.com/kLjSY6nJzv — Новини Донбасу (@novostidnua) August 9, 2024

Напомним, что ранее FPV-дрон СБУ впервые в истории поразил российский ударный вертолет Ми-28 в Курской области.