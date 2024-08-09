У Курській області під Рильськом розбито колону російської військової техніки

Разгромленная колонна. Кадр из видео

Українські сили розбили російську військову колону у селі Октябрське у Рильському районі Курської області РФ.



Факт удару по колоні підтверджують російські провоєнні Telegram-канали.





На відео, що з'явилися в мережі — понад десять знищених або пошкоджених вантажівок, у деяких видно тіла загиблих. За оцінкою військового аналітика Яна Матвєєва, знищено цілий батальйон.



Російські Z-канали та військові аналітики вважають, що ЗСУ завдали удару ракетами GMLRS з РСЗВ HIMARS.



На іншому відео, з безпілотника, видно, що машин було ще більше, але частина з них змогла виїхати.

З'явилося відео нічного удару по колоні ЗС РФ у селі Жовтневе Рильського району Курської області.



Раніше було опубліковано відео наслідків, на якому видно, що внаслідок атаки уражено понад 10 військових вантажівок із військовими всередині. pic.twitter.com/XqAWszHtEx — Новини Донбасу (@novostidnua) August 9, 2024

Раніше ми писали, що батальйон «Нахтігаль» 14-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ опублікував відео спільного з 80-ю десантно-штурмовою бригадою взяття в полон російських військових на КПП "Суджа" в Курській області РФ.



За даними західних ЗМІ, у наступі в Курській області бере участь одна з найбільш оснащених та швидкохідних бригад України — 80-та десантно-штурмова бригада.