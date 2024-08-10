Лукашенко приказал усилить границу с Украиной — какую технику туда направили

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал своим войскам усилить патрулирование территорий на границе с Украиной. Он заявил, что намерен лично на месте разобраться с «неспокойной ситуацией» в Курской области РФ.



Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что РСЗО Полонез и комплексы Искандер перебросят на Гомельское и Мозырское направления вблизи границы с Украиной.



У Лукашенко утверждают, что в воздушном пространстве страны 9 августа с территории Украины были замечены «воздушные объекты». Дроны сначала якобы летели на Смоленск, но потом изменили траекторию полета и направились в район российского Ярославля. В Минобороны Беларуси отрапортовали об уничтожении беспилотников.



Ранее Лукашенко заявил, что силы ВВС и войск ПВО страны «были переведены в повышенную боевую готовность».

В Курской области продолжаются активные боестолкновения. Российские «военкоры», которые имеют возможность находиться непосредственно на месте событий, заявили, что к вечеру 9 августа линия фронта «устаканилась по мере прибытия подкреплений ВС РФ». Бои продолжаются. Власти не контролируют город Суджа.