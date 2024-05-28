Существует ли угроза наступления из Беларуси: ответ ЦПД

Российские оккупанты на сегодня не имеют сил и средств для наступления на Украину со стороны Беларуси. Однако РФ будет нагнетать ситуацию информационно. Об этом сообщили в пресс-службе Центра противодействия дезинформации.



По словам руководителя Центра противодействия дезинформации и офицера Сил обороны Андрея Коваленко, цель россиян — растянуть наши силы и резервы, а также повлиять на нашу логистику.



«Для этого они будут нагнетать ситуацию информационно, чтобы наше командование обращало больше внимания на это направление. Впрочем, Беларусь под постоянным наблюдением», — отметил он.



Коваленко подчеркнул, что у нас большой фронт, и есть активные и неактивные зоны. По его мнению, Россия рассматривает всю нашу границу с белорусами как зону напряжения, несмотря на это, Силы обороны давно готовы к угрозам, кроме того, на этом направлении и были приняты все необходимые меры.



Ранее мы писали, что Госпогранслужба следит за украинско-белорусской границей, патрулируя речные и озерные участки на катерах.