Лукашенко наказав посилити кордон із Україною — яку техніку туди направили

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав своїм військам посилити патрулювання територій на кордоні з Україною. Він заявив, що має намір особисто на місці розібратися з «неспокійною ситуацією» в Курській області РФ.



Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що РСЗВ Полонез та комплекси Іскандер перекинуть на Гомельський та Мозирський напрями поблизу кордону з Україною.



У Лукашенка стверджують, що у повітряному просторі країни 9 серпня з території України було помічено «повітряні об'єкти». Дрони спочатку нібито летіли на Смоленськ, але потім змінили траєкторію польоту та попрямували до району російського Ярославля. У Міноборони Білорусі відрапортували про знищення безпілотників.



Раніше Лукашенко заявив, що сили ВПС та військ ППО країни «були переведені у підвищену бойову готовність».

У Курській області продовжуються активні бойові зіткнення. Російські «військкори», які мають можливість перебувати безпосередньо на місці подій, заявили, що до вечора 9 серпня лінія фронту «устаканилася у міру прибуття підкріплень ЗС РФ». Бої продовжуються. Влада не контролює місто Суджа.