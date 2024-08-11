ПВО сбили над Украиной 53 из 57 дронов-камикадзе — Олещук

Российская армия в воскресенье, 11 августа, ударила по территории Украины с помощью 4-х баллистических ракет и ударных дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили 53 из 57 БПЛА. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.



«В ночь на 11 августа 2024 года враг атаковал 4-мя баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской области и 57-ю ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск — РФ», — отметил он.

Олещук дополнил, что российские оккупанты нанесли удар по городу Покровск Донецкой области предположительно из реактивной артиллерии.



По словам командующего Воздушных сил, противовоздушная оборона сбила 53 российских БПЛА в Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 10 августа, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Известно, что трое людей погибли.