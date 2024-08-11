ППО збили над Україною 53 з 57 дронів-камікадзе — Олещук

Російська армія в неділю, 11 серпня, вдарила по території України за допомогою 4-х балістичних ракет та ударних дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили 53 з 57 БПЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
«У ніч на 11 серпня 2024 року ворог атакував 4-ма балістичними ракетами KN-23 з Воронезької області та 57-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ — РФ», — зазначив він.
Олещук доповнив, що російські окупанти завдали удару по місту Покровськ Донецької області, імовірно, з реактивної артилерії.
За словами командувача Повітряних сил, протиповітряна оборона збила 53 російські БПЛА у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.
Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ минулої доби, 10 серпня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо, що троє людей загинули.
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