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Ракетный удар по Константиновке: полиция идентифицировала всех жертв, погибли трое детей

11 августа 2024, 13:16

Ракетный удар по Константиновке: полиция идентифицировала всех жертв, погибли трое детей

Россияне атаковали Краматорск 9 августа. Фото: прокуратура Россияне атаковали Краматорск 9 августа. Фото: прокуратура

В Константиновке правоохранительные органы идентифицировали всех погибших в результате ракетного обстрела по торговому центру 9 августа. Погибли трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

«По окончательным данным, в результате атаки вооруженных сил РФ погибли 14 человек, в том числе трое детей — девочки 9, 11 и 16 лет», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что телесные повреждения различной степени тяжести получили 44 человека.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Днем 9 августа войска России нанесли ракетный удар по Константиновке. Удар пришел по торговому центру, в котором находились работавшие супермаркет «Экомаркет» и «Новая почта». По предварительным данным следствия, российская авиация ударила ракетой Х-38. Разбор завалом продолжался больше суток. 

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