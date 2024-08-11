Ракетный удар по Константиновке: полиция идентифицировала всех жертв, погибли трое детей

Россияне атаковали Краматорск 9 августа. Фото: прокуратура

В Константиновке правоохранительные органы идентифицировали всех погибших в результате ракетного обстрела по торговому центру 9 августа. Погибли трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«По окончательным данным, в результате атаки вооруженных сил РФ погибли 14 человек, в том числе трое детей — девочки 9, 11 и 16 лет», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что телесные повреждения различной степени тяжести получили 44 человека.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Днем 9 августа войска России нанесли ракетный удар по Константиновке. Удар пришел по торговому центру, в котором находились работавшие супермаркет «Экомаркет» и «Новая почта». По предварительным данным следствия, российская авиация ударила ракетой Х-38. Разбор завалом продолжался больше суток.