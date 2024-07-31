Армия РФ нанесла удары по Часов Яру, Лиману и Николаевке на Донетчине: ранены четыре человека

31 июля российские оккупанты из РСЗО «Град» обстреляли город Часов Яр. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева

По ее словам, средство поражения попало в частный дом, где получила ранения 75-летняя пенсионерка.

«Ее с осколочными ранениями доставили ​​в больницу. Кроме того, враг нанес авиаудар по селу Николаевка. Предварительно, ВС РФ использовали УМПБ Д-30СН. От попадания боеприпаса по жилому кварталу травмированы двое жителей соседних домов – 45-летний мужчина и женщина 62 лет. У них диагностировали минно-взрывные, осколочные ранения и рваные раны. Также под прицел армии государства-агрессора попал город Лиман. По предварительным данным, враг обстрелял населенный пункт управляемой авиационной бомбой. Телесные повреждения получил мужчина 45 лет», – рассказала спикер облпрокуратуры.

Напомним, что 31 июля россияне также обстреляли Новогродовскую громаду, поселок Пивничное и село Анновка, в результате чего один человек погиб, еще пять – получили ранения.