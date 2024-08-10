Фронт в Донецкой области: военные аналитики и Генштаб рассказали о горячих направлениях

Войска РФ продолжают продвижение в Донецкой области, сообщает аналитический проект DeepState.



Отмечается, что российские силы продвинулись в районе Пантелеймоновки на Торецком направлении.

На Покровском направлении военные РФ продвинулись возле Гродовки и Сергеевки.

Кроме того, войска РФ захватили часть территории в Красногоровке на Кураховском направлении.

За прошедшие сутки зафиксировано 90 боевых столкновений, в том числе 28 вражеских атак Силы обороны отразили на Покровском направлении, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Наибольшая концентрация атак была вблизи Гродовки и Желанного.



На Торецком направлении, по данным Генштаба, россияне атаковали 14 раз неподалеку Белой Горы, Дилиевки, Торецка и Нью-Йорка.



На Кураховском направлении Силы обороны отражали пять атак противника у Парасковиевки, Александровки и Константиновки.