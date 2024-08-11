Ракетний удар по Костянтинівці: поліція ідентифікувала всіх жертв, загинули троє дітей

Росіяни атакували Краматорськ 9 серпня. Фото: прокуратура

У Костянтинівці правоохоронні органи ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного обстрілу по торговому центру 9 серпня. Загинули троє дітей. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«За остаточними даними, в результаті атаки збройних сил РФ загинули 14 людей, у тому числі троє дітей — дівчатка 9, 11 і 16 років», — йдеться в повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що тілесні пошкодження різного ступеня тяжкості отримали 44 особи.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування з кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



Вдень 9 серпня війська Росії завдали ракетного удару по Костянтинівці. Удар прийшов по торговому центру, в якому знаходилися супермаркет «Екомаркет» та «Нова пошта», які працювали. За попередніми даними слідства, російська авіація вдарила ракетою Х-38. Розбір завалом тривав понад добу.