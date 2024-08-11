Армия РФ выпустила по Украине более 30 ракет и 800 авиабомб за неделю — Зеленский

Последствия ракетной атаки на Краматорск 9 августа. Фото: ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупационная армия РФ, с 4 по 11 августа, запустила по Украине 30 ракет и более 800 авиационных бомб. Об этом он написал в своем Telegram-канале.



«Только за одну эту неделю российская армия ударила более 30 ракетами и более чем 800 управляемыми авиабомбами», — отметил он.



По словам главы государства, россияне не имеют никаких географических ограничений на применение такого оружия — с первых дней полномасштабной войны вся территория нашего государства под угрозой постоянных ударов.



При этом, Зеленский напомнил, что Украина нуждается не только в системах ПВО, но и в сильных решениях партнеров — решениях, которые снимут ограничения на наши защитные действия.



«Когда украинская дальнобойность не будет иметь лимитов, эта война точно получит лимит — мы реально приблизим ее справедливое завершение», — добавил Зеленский.



Ранее мы писали, что российская армия в воскресенье, 11 августа, ударила по территории Украины с помощью 4-х баллистических ракет и ударных дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили 53 из 57 БПЛА.