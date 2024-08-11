Армія РФ випустила по Україні понад 30 ракет і 800 авіабомб за тиждень — Зеленський

Наслідки ракетної атаки на Краматорськ 9 серпня. Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупаційна армія РФ, з 5 по 11 серпня, запустила по Україні 30 ракет та понад 800 авіаційних бомб. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.



«Лише за один цей тиждень російська армія вдарила понад 30 ракетами та більш ніж 800 керованими авіабомбами», — зазначив він.



За словами глави держави, росіяни не мають жодних географічних обмежень щодо застосування такої зброї — з перших днів повномасштабної війни вся територія нашої держави під загрозою постійних ударів.



При цьому, Зеленський нагадав, що Україна потребує не лише систем ППО, а й сильних рішень партнерів — рішень, які знімуть обмеження на наші захисні дії.



«Коли українська далекобійність не матиме лімітів, ця війна точно отримає ліміт — ми реально наблизимо її справедливе завершення», — додав Зеленський.



Раніше ми писали, що російська армія в неділю, 11 серпня, вдарила по території України за допомогою 4-х балістичних ракет та ударних дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили 53 із 57 БПЛА.