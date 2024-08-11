Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Армія РФ випустила по Україні понад 30 ракет і 800 авіабомб за тиждень — Зеленський

11 серпня 2024, 14:18

Армія РФ випустила по Україні понад 30 ракет і 800 авіабомб за тиждень — Зеленський

Наслідки ракетної атаки на Краматорськ 9 серпня. Фото: ДСНС Наслідки ракетної атаки на Краматорськ 9 серпня. Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупаційна армія РФ, з 5 по 11 серпня, запустила по Україні 30 ракет та понад 800 авіаційних бомб. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Лише за один цей тиждень російська армія вдарила понад 30 ракетами та більш ніж 800 керованими авіабомбами», — зазначив він.

За словами глави держави, росіяни не мають жодних географічних обмежень щодо застосування такої зброї — з перших днів повномасштабної війни вся територія нашої держави під загрозою постійних ударів.

При цьому, Зеленський нагадав, що Україна потребує не лише систем ППО, а й сильних рішень партнерів — рішень, які знімуть обмеження на наші захисні дії.

«Коли українська далекобійність не матиме лімітів, ця війна точно отримає ліміт — ми реально наблизимо її справедливе завершення», — додав Зеленський.

Раніше ми писали, що російська армія в неділю, 11 серпня, вдарила по території України за допомогою 4-х балістичних ракет та ударних дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили 53 із 57 БПЛА.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський
Події
Війна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:35
В окупованій Горлівці пролунали вибухи: над містом видніється стовп чорного диму
23:28
Головне за день: Лукашенко посилює кордон. Українські військові у прикордонні Білгородської області
21:45
В'їхати в Україну з окупації можна через гумкоридор на Волині
16:26
В окупованій Макіївці — комунальний скандал — шукають, на що витратили виділені гроші
00:23
Головне за день: Хто контролює Суджу? Ракетний удар по Костянтинівці
22:58
Поранені донецькі військові в кайданах, російський фальстарт у Нью-Йорку — дайджест новин з окупації ►
17:17
«ЛНР» заявила про обстріл лікарні в окупованій Кремінній
14:29
Внаслідок обстрілу Донецька постраждав чоловік
00:09
Головне за день: ЗСУ просуваються вглиб РФ. КПП «Колотилівка-Покровка» закрито
22:43
«ДНР» понад 4 роки не може відремонтувати аварійний міст у центрі Донецька
17:20
В Луганську чоловіка відправили до колонії на 8 років нібито за підтримку «Азову»
14:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:12
На кордоні тимчасово закрили єдиний пункт пропуску з Росією. Що відомо
11:17
Двоє людей загинули у Костянтинівці після ранкового обстрілу армії РФ
10:50
Українські війська відступили під Торецьком, щоб уникнути оточення — аналітик BILD
23:05
Головне за день: Бої у Курській області. Ситуація у Мирнограді та Покровську
16:59
Постраждав чоловік внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета у захопленому Донецьку
11:56
Траса Покровськ – Костянтинівка знаходиться під контролем ЗСУ — Нацгвардія
10:58
На підконтрольну Україні територію повернули 24-річну дівчину з інвалідністю з окупації
09:58
Дванадцять людей поранені через російські обстріли на Донеччині за добу
усі новини
15:20
На Донеччині 81,9 тис. абонентів залишаються без світла — Міненерго
14:18
Армія РФ випустила по Україні понад 30 ракет і 800 авіабомб за тиждень — Зеленський
13:16
Ракетний удар по Костянтинівці: поліція ідентифікувала всіх жертв, загинули троє дітей
12:47
ППО збили над Україною 53 з 57 дронів-камікадзе — Олещук
12:35
В окупованій Горлівці пролунали вибухи: над містом видніється стовп чорного диму
12:13
Росіяни атакували три райони Донеччини: Філашкін показав наслідки
11:51
Окупанти просунулися на Донбасі та Харківщині — аналітики
11:23
Війська РФ вночі атакували Покровську та Мирноградську громади: пошкоджено підприємство та інфраструктурні об'єкти
10:25
Росіяни за добу обстріляли Донеччину: троє людей загинули, ще троє постраждали
09:59
Внаслідок російської ракетної атаки на Київщину загинув батько з сином, є постраждалі
09:32
Армія РФ вранці вдарила по Краматорську: п'ятеро людей постраждали, під ударом опинилися будинки та підприємство
01:47
У Курську працювало ППО: уламки впали на будинок
23:28
Головне за день: Лукашенко посилює кордон. Українські військові у прикордонні Білгородської області
22:54
Українка Коляденко здобула «срібло» на Олімпіаді в Парижі
21:45
В'їхати в Україну з окупації можна через гумкоридор на Волині
19:15
У Костянтинівці завершили розбір завалів торговельного центру. Загинули 14 людей
17:06
Лукашенко наказав посилити кордон із Україною — яку техніку туди направили
16:26
В окупованій Макіївці — комунальний скандал — шукають, на що витратили виділені гроші
15:04
Покровськ та горомада витратять на оборонні споруди 20 млн гривень
13:00
ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 — ЗМІ
усі новини
ВІДЕО
Наслідки ракетної атаки на Краматорськ 9 серпня. Фото: ДСНС Армія РФ випустила по Україні понад 30 ракет і 800 авіабомб за тиждень — Зеленський
11 серпня, 14:18
Росіяни атакували Київську область. Фото: ДСНС Внаслідок російської ракетної атаки на Київщину загинув батько з сином, є постраждалі
11 серпня, 09:59
Наслідки «прильоту» в Курську. Фото: соцмережі У Курську працювало ППО: уламки впали на будинок
11 серпня, 01:47
Розбір завалів ТЦ у Костянтинівці завершено У Костянтинівці завершили розбір завалів торговельного центру. Загинули 14 людей
10 серпня, 19:15
Поранені донецькі військові в кайданах, російський фальстарт у Нью-Йорку — дайджест новин з окупації ► Поранені донецькі військові в кайданах, російський фальстарт у Нью-Йорку — дайджест новин з окупації ►
09 серпня, 22:58
Разгромленная колонна. Кадр из видео У Курській області під Рильськом розбито колону російської військової техніки
09 серпня, 19:23

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір