Ракет собственного производства будет больше: Зеленский провел Ставку

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 августа обсуждался вопрос производства собственных дронов и ракет. По словам Заленского, направлено дополнительное финансирование на ракетную программу. Об этом сообщил президент Украины в своем Telegram.



«Собственные дроны и ракеты. Потребность Сил обороны до конца года и динамика производства. Решением Ставки направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше», — отметил он.



Также министр обороны Рустема Умерова докладывал о насыщении оружием и техникой дополнительных бригад. Глава государства добавил, что продолжается активная работа с партнерами по этому вопросу.



Ранее мы писали, что в ночь на 6 августа 2024 года Россия ударила 4-мя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 по Киевской области, 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 16-ю ударными БпЛА Shahed.